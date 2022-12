IIA AV-erwirbt wie geplant eine direkte Mehrheitsbeteiligung an dem Wettbewerber S Immo.LNZ AV-Der österreichische Faserhersteller erwartet für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2022 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von Etwa 250 mio ADS- US peer NIKE reported Q2 nach BörsenschlußCOM- Compleo Charging: Werden Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellenKCO- Klöckner & Co baut Geschäft in Nordamerika mit Übernahme ausLHA-Die Vorstände der Lufthansa werden einem Medienbericht zufolge trotz milliardenschwerer Staatshilfen einen Bonus für das Krisenjahr 2021 erhaltenPFV-Pfeiffer fester erwartet - Umsatzprognose höherVAR1-Der krisengeplagte Batteriehersteller will seine Materialkosten senken Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

