Die US-Notenbank gab in der abgelaufenen Woche ihre Änderungen am Leitzins sowie die weitere Handhabung ihrer Bilanzen bekannt. Während im Vorfeld von der US-Notenbank nach mittlerweile vier Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte nur noch ein Anstieg um 0,5 Prozent allgemein erwartet wurde, war man sich bei der Europäischen Zentralbank nicht so sicher. Da von Seiten der EZB in den vergangenen Wochen bekräftigt wurde, dass man den Fokus auf die Bekämpfung der Inflation legt, gingen die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...