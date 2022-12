Schlechte Nachrichten für Powercell-Aktionäre. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent hinnehmen. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 10,80 EUR. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Anleger-Tipp zu Weihnachten: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Da Powercell immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent entfernt. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 10,49 gefunden. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...