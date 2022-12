Kaum ein Wert an der Börse hat in den vergangenen Jahren so stark polarisiert wie der Elektroautohersteller Tesla - was nicht zuletzt an Firmenlenker Elon Musk liegt. Die jüngsten Ereignisse rund um die Übernahme von Twitter haben diesen Eindruck noch einmal untermauert. Was immer man von ihm hält, wirklich rund läuft es für Musk aktuell nicht. Bei einem schnellen Blick auf den Newsticker fallen einem aktuell sofort Meldungen über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen womöglich fehlender Genehmigungen ins Auge. Oder Berichte über Mitarbeiter, die sich über eine "knallharte Ausbeutung" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...