Während an den allermeisten Börsen seit Tagen mehr oder weniger lange Gesichter das Bild beherrschen, läuft es für den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wieder so richtig rund. Nachdem es zunächst weitere Zulassungen aus Europa gab, hat jetzt der neue Super-Impfstoff in den USA die Genehmigung zum beschleunigten Zulassungsverfahren erhalten. Außerdem machen die Mainzer Riesenfortschritte im Bereich der Krebstherapie und schreiten hier mit Siebenmeilenstiefeln voran…

Denn BioNTech verstärkt sein Engagement im asiatischen Raum. Die Mainzer wollen die Krebsimmuntherapie mit weiteren klinischen Prüfzentren vorantreiben. Dabei stehen zunächst Hals- und Kopfkrebstherapien im Vordergrund. Bei BioNTech ist man guter Dinge, dass hier in Kürze der Durchbruch gelingen könnte. Finanziert wird das ganze von neuen Corona-Impfstoffen…

So haben BioNTech und Pfizer kürzlich mitgeteilt, dass der neu entwickelte Impfstoff gegen Corona und die Grippeviren in das beschleunigte Zulassungsverfahren aufgenommen wird. Dieser neue Wirkstoff besteht quasi aus einem mRNA-Grippeimpfstoff sowie dem an die ...

