IDR SM - Indra to Buy Back as Many as 281,000 Shares, or 0.16% of CapitalOMV AV - ADNOC ÜBERNIMMT MUBADALAS 24,9%-ANTEIL AN WIENER OMV: REUTERS SAN FP - Das H1-Antihistaminikum Bilastin wurde in diesem Jahr aus der Verschreibungspflicht entlassen. Zum 1. Januar bringt die Firma Nattermann mit Allegra Allergietabletten ein erstes OTC-Präparat auf den Markt. UHR SW - BAZG: Uhrenexporte November unbereinigt 2,41 Mrd Fr. (nom. +10,9% gg VJ) ADJ - Adler hat einen Rückschlag beim Versuch erlitten, Notverkäufe von Vermögenswerten zu vermeiden. Die Inhaber von Bond-Langläufern stellten sich bei den Umschuldungsplänen quer. LHA - Lufthansa erwägt Minderheitsanteil an Alitalia-Nachfolger: Ansa MOR - EQS-News: Finanzvorstand Sung Lee wird MorphoSys im März 2023 verlassen NDA - Aurubis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...