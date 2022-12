(shareribs.com) London 21.12.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach oben. Das API hat erneut einen Rückgang der Rohölbestände gemeldet. Brent-Rohöl notiert knapp über der Marke von 80 USD. Das private American Petroleum Institute gestern Abend meldete, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,069 Mio. Barrel zurückgegangen. Dies lag deutlich über den Erwartungen. ...

