Renewcell hat in seiner neuen Anlage in Sundsvall, Schweden, erfolgreich erste Textilfasern produziert. Das Fasermaterial wurde mit neuer ADuro-Technologie von Andritz aufbereitet, um in weiterer Folge reinen Faserzellstoff aus 100% Textilabfällen zu erzeugen. Renewcells Kunden können mit dem daraus resultierenden Endprodukt schließlich neue Kleidung damit erzeugen. Andritz installierte dabei ein komplettes, auf Zerkleinerungs- und Separationstechnologie basierendes Textilfaser-Aufbereitungssystem. Herzstück der Anlage sind Schredder der ADuro-Produktlinie, welcher Alttextilien in nur einem Prozessschritt zerkleinert und so bis zu 60.000 Tonnen Textilabfälle pro Jahr verarbeitet. Renewcell und Andritz sind bereits seit 2016 Partner.

