Das internationale Marktsegment "global market" der Wiener Börse wird um 40 neue Titel erweitert. Im Rahmen dieser Erweiterung kommt mit Spotify (Audio-Streaming) erstmals auch eine schwedische Aktie hinzu. Außerdem finden sich unter den Neuzugängen die Immofinanz- und S Immo-Aktionärin CPI Property Group (Immobilien) und diverse Cloud-Service-Anbieter wie Palo Alto Networks oder Veeva Systems. Mit Gamestop, AMC Entertainment sowie Bed Bath & Beyond sind auch in den letzten Jahren als "Meme-Stocks" in den sozialen Medien populär gewordene Unternehmen vertreten. Im global market stehen 800 Werte aus 25 Ländern zur Auswahl. Für heimische Anleger ergeben sich Vorteile wie der Handel und die Abwicklung in Euro und günstige Konditionen.

