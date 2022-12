Mitsubishi Motors ist neuer Automobilpartner der Vierschanzentournee 2022/23 Mitsubishi Motors wurde durch eine von Infront vermittelte Vereinbarung zum offiziellen Automobilpartner der Vierschanzentournee 2022/23 ernannt. Es ist das erste Mal, dass die Marke im Wintersport vertreten sein wird. Die Vereinbarung umfasst die Platzierung der Fahrzeuge an allen vier Austragungsorten. Zudem wird das Logo von Mitsubishi auch auf der Website und in allen Marketingmaterialien am […]

