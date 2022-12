Die Flaggschiff-Textilmarke Tencel von Lenzing bringt mit RCGD Global Öko-Couture auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Avatar: The Way of Water". Zoe Saldaña, Henry Cavill, Suzy Amis Cameron und James Cameron repräsentierten RCGD Global auf dem roten Teppich in maßgeschneiderten Outfits aus Fasern der Marke Tencel und Filamentgarn der Marke Tencel LUXE. Sie folgten damit dem neu eingeführten nachhaltigen Styleguide der Organisation. "Tencel blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit RCGD Global zurück, um Öko-Couture bei der Oscar-Verleihung zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, die Zusammenarbeit auf weitere Premieren auszuweiten und die Verwendung nachhaltiger Materialien für ...

