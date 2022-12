Kapitalmarktstratege Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management erwartet im nächsten Jahr ein schwieriges makroökonomisches Umfeld. Er betont aber auch, dass dies nicht gleichbedeutend mit einem schwierigen Jahr an den Kapitalmärkten sein muss und erwartet vor allem bei Anleihen hoher Bonität gute Renditechancen. Seinen Ausblick für 2023 hat er in 10 Thesen zusammengefasst: 1. Wachstum unter Trend - Rezession in Europa Laut dem Ökonomen schwächt sich das Wachstum sukzessive ab und es wird im neuen Jahr - zumindest in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...