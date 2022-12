Valneva wird während der 41. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference vom 9. bis 12. Januar 2023 in San Francisco, USA und dem Oddo BHF Forum vom 5. bis 6. Januar 2023 in Lyon, Frankreich, Investorengespräche führen. Der CEO und der CFO von Valneva werden insbesondere die aktuelle Impfstoffpipeline und die kommerziellen Produkte des Unternehmens erörtern sowie die wichtigsten kurz- und mittelfristigen Value-Treiber von Valneva hervorheben, darunter der Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 (Phase 3, in Partnerschaft mit Pfizer) und der Chikungunya-Virus-Impfstoffkandidat VLA1553 (rollierende Einreichung des Zulassungsantrags läuft gerade).

Den vollständigen Artikel lesen ...