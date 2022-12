Die Cleen Energy erhöht das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 1.001.668 neuen Aktien auf bis zu 5.877.539 Euro. Die Jungen Aktien werden zu einem Bezugs- und Angebotspreis von je 12 Euro ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt unter Wahrung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre, das Bezugsverhältnis wurde mit 9:2 festgelegt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 5. Jänner 2023 und endet voraussichtlich am 19. Jänner 2023. Valutatag wird voraussichtlich der 10. März 2023 sein. An diesem Tag startet auch der Handel mit den Jungen Aktien im Amtlichen Handel (standard market continuous) der Wiener Börse. Des weiteren informiert die Gesellschaft, dass ab 23. Dezember 2022 die gesonderte Notiz unter der ISIN AT0000A2XL92 entfällt. Ab diesem Tag ...

