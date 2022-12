Valneva hat die rollierende Einreichung der Biologics License Application (BLA) für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) abgeschlossen und strebt die Zulassung für Personen ab 18 Jahren an. Die FDA wird den Antrag nun auf seine Zulässigkeit hin prüfen und festlegen, ob er für eine vorrangige Prüfung in Frage kommt und welches Datum sie für den Abschluss ihrer Bewertung anstrebt. Dieser Antrag folgt laut Valneva auf die im März 2022 veröffentlichten finalen zulassungsrelevanten Phase-3-Daten und die im Mai 2022 gemeldeten abschließenden Ergebnisse zur Chargenkonsistenz. In Brasilien läuft derzeit eine klinische Studie mit VLA1553 bei Jugendlichen, die künftige ...

