Bei jedem der 64 Matches der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 hat DO & CO jeweils ca 1000 VIPs kulinarisch verwöhnt. Ein Showcase mit Multiplikator-Effekt, meinen Kapitalmarkt-Experten. Sportlich war Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht vertreten, kulinarisch allerdings schon. Und zwar bei jedem einzelnen der 64 Spiele. Der heimische börsennotierte Caterer DO & CO wurde vom Weltfußball-Verband FIFA als "Gourmet Entertainment Partner" engagiert und sorgte bei den ca 1000 VIPs und VVIPs pro Match für feinschmeckerische Erlebnisse. Neben dem europäischen Fußball-Verband UEFA, der ATP Tennis Series oder der Formel 1 reiht sich mit der FIFA nun ein weiteres sportliches Schwergewicht in den Kundenkreis des ...

