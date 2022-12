MorphoSys lässt seine Aktionäre heute im Regen stehen. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 12,13 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. MorphoSys marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,9 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese Chartmarke liegt bei 12,03 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei MorphoSys. ...

