Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die globale Aktienmarktindex verlor in der letzten Woche in EUR -1,5%. Der S&P gab in EUR um -1,8% nach. Der Stoxx 600 notierte um -0,6% tie- fer. Der Nikkei schwächte in EUR um -1,3% ab. Der globale Emerging Mar- ket Index legte hingegen in EUR um +0,5% zu. Die Fed und die EZB werden auch im kommenden Jahr weitere Leitzinsanhebungen durchführen. Die Bilanzsummen der wichtigsten Notenbanken sollten, so wie heuer, auch 2023 weiter schrumpfen, was leicht negative Auswirkungen auf das Steigerungspotenzial bei Aktien zur Folge hat. Die Erholung der Aktienmärkte dürfte im nächsten Jahr auch deshalb nur moderat ausfallen, weil das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum der globalen Unternehmen gering ist. Für 2023 wird ein Umsatzwachstum von +2,4% ...

