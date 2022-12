Ausschließlich grüne Vorzeichen sind momentan bei Moderna zu erkennen. So legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 3,87 Prozent zu. An zwei der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Ein Plus von 8,70 Prozent am Mittwoch bedeutete für Moderna dabei den höchsten Tagesgewinn. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anleger-Tipp zu Weihnachten: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Mit dem Anstieg auf hat sich die Technik massiv verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 203,85 EUR. Bei Moderna geht es jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...