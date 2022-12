FuelCell Energy-Anteilseigner bekommen momentan kräftig auf die Finger. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 23,93 Prozent. Mit Verlusten schloss das Wertpapier an insgesamt drei der fünf Sitzungen. Der Dienstag tat mit einem Minus von 18,71 Prozent ganz besonders weh. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Da FuelCell Energy mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund acht Prozent. Bei 2,47 USD liegt dieser Haltegriff. Jetzt wird es also ernst! ...

