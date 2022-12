Der Euro profitierte von einer Dollarschwäche. Die US-Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen Währungen wichtiger Industriestaaten unter Druck.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist zum US-Dollar am Dienstag gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0655 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend vor dem Weihnachtswochenende. Zum Franken hat sich der Euro dagegen minimal abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9917 Franken gehandelt nach 0,9923 am Freitagabend. Auch der Dollar hat zum Franken an Wert eingebüsst und...

