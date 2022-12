Heute im gabb: Um 11:30 liegt der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 6662 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.82% auf 12.4 Euro, dahinter AT&S mit +2.46% auf 32.275 Euro und Zumtobel mit +1.69% auf 6.935 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14036 (+0.58%, Ultimo 2021: 15884, -11.64% ytd). - News von Marinomed, Frequentis, VIG, Montana Aerospace, Research zu OMV- Nachlese: Uschi Profanter, Wolfgang Matejka, ABC, Hannes Roither, Julia Pleschke- Unser Robot sagt: UBM, RHI Magnesita, CA Immo und weitere Aktien auffällig; Karl Haider führt den 5. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 27.12.: Walter Grausam- Österreich-Depots: Marinomed aufgestockt- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.25% vs. last gabb, ...

