Die wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten in Europa stützt den Euro. Marktbeobachter verweisen auf weitere Lockerungen von Corona-Massnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgen.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0658 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vorabend. Zum Franken hat sich der Euro dagegen minimal abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9899 Franken gehandelt nach 0,9923 am Freitagabend. Auch der Dollar hat zum Franken an Wert eingebüsst und kostet aktuell 0,9289 Franken nach 0...

