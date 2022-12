Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -0,39% auf 15,33, davor 5 Tage im Plus (5,34% Zuwachs von 14,61 auf 15,39), VIG 0% auf 22,45, davor 4 Tage im Plus (4,18% Zuwachs von 21,55 auf 22,45), Uniqa 0% auf 6,89, davor 3 Tage im Plus (2,84% Zuwachs von 6,7 auf 6,89). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Frequentis 29 (MA200: 28,87, xU, davor 22 Tage unter dem MA200). 1. SBO ( 89,34%)2. DO&CO ( 20,92%)3. Andritz ( 19,66%)4. Strabag ( 7,78%)5. OMV ( 0,06%)6. Bawag ( -8,49%)7. VIG ( -9,84%)8. Mayr-Melnhof ( -13,48%)9. Uniqa ( -14,62%)10. Verbund ( -20,27%)11. CA Immo ( -21,36%)12. voestalpine ( -21,88%)13. Österreichische Post ( -22,88%)14. AT&S ( -26,79%)15. Erste Group ( -27,62%)16. Wienerberger ( -30,43%)17. EVN ( -36,84%)18. RBI ( -40,77%)19. Immofinanz ( ...

