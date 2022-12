Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Gestern Dienstag, dem ersten Handelstag nach den Weihnachstfeiertagen präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Der ATX startete zu Beginn fester und gewann im Laufe des Tages weiter, musste aber dann doch einiges an Gewinnen wieder abgeben. Zu Handelsschluss stand ein leichtes Plus von 0,2 Prozent bei 3.144,47 Punkte fest. Die konjunkurelle Meldungslage war erwartungsgemäß sehr dünn. Verlierer des Tages war Warimpex mit einem Abschlag von 3,5 Prozent, dicht gefolgt von Polytec mit 3,4 Prozent minus. Bei den Banken war die BAWAG mit plus 0,7 Prozent der Gewinner. Die Erste Group konnte ein Plus von 0,7 Prozent verbuchen. Schlechter stand es für die Raiffeisen Bank International mit 0,4 Prozent ...

