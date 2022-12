EQS-Ad-hoc: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

EnviTec Biogas AG erhöht die Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2022



28.12.2022 / 11:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EnviTec Biogas AG erhöht die Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2022 Lohne, 28. Dezember 2022 - Der Vorstand der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat heute die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 angepasst und erwartet nunmehr auf Konzernebene ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in der Bandbreite von 60 bis 65 Mio. Euro. Bislang hatte das Management von EnviTec ein EBT in der Größenordnung von 45 bis 50 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Grund für die erneute Erhöhung der Ergebnisprognose ist die sehr gute Geschäftsentwicklung in allen Unternehmensbereichen, die über den bisherigen Planungen liegt. Zudem besteht mit dem neuen Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse vom 20. Dezember 2022 nun Planungssicherheit, dass die daraus resultierenden Belastungen geringer ausfallen werden als in den bisherigen Planungen berücksichtigt wurden. Der Vorstand geht zudem im Konzern von einer Gesamtleistung (oder Umsatz) in einer Bandbreite von 350 bis 400 Mio. Euro (bisher 330-370 Mio. Euro) für das Jahr 2022 aus. Kontakt: Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de 28.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com