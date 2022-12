Goldman Sachs 0.02% SEC (SECLOVE): 2023 abwarten Solange Zinserhöhungen angekündigt sind, sollten wir als Anleger vorsichtig bleiben und keinesfalls dagegen wetten. Freilich, in diesem Winter könnte die Konjunktur weniger belastet werden als befürchtet, und die Anleger schwimmen ja noch im Geld. D.h. die Kurse könnten noch eine Weile lang stabil bleiben. Doch die US-Indizes müssen erst noch weiter korrigieren, und die Notenbanken im Anschluss auf die sich abzeichnende Rezession in 3-9 Monaten reagieren - erst dann ist Zeit für einen Volleinstieg in Aktien. Das wikifolio "Love me forever" ist ein konservativ ausgelegtes Portfolio. Es kennzeichnet sich durch einen geringen Risikofaktor & geringen Schwankungen bei aktuell ca. 10% Rendite pro Jahr ...

