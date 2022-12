Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3773/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/76 geht es um ein bissl Fanboy-Dasein von mir, was die Stärke deutscher Tagesgeschäfts-Podcasts zur Börse betrifft, warum ich mich da jetzt auch im Interesse österreichischer börsennotierter AGs stärker vernetzen will und warum ich Philipp Westermayer als New and Improved Version meiner Interessen rund um Börse und Sport sehe. Der Podcast von Philipp Westermayer: https://omr.podigee.io OAWS-Host Noah Leidinger im Börsepeople-Poadcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3772/ - ABC Audio Business Chart #8: Dritter Weltkrieg? (Josef Obergantschnig): HÖREN: ...

