Die S Immo hat den Ankauf von sechs Büroobjekten der Immofinanz in Budapest unterzeichnet. Der Kauf umfasst rund 124.000 m² Hauptnutzfläche, bei Mieterlösen von rund 18,9 Mio. Euro pro Jahr. Der vorläufige Kaufpreis nach Übernahme von Bankverbindlichkeiten beträgt rund 176,3 Mio. Euro und basiert den Angaben zufolge auf dem von einem externen Sachverständigen ermittelten Immobilienwert des Portfolios in Höhe von 244,1 Mio. Euro.S Immo ( Akt. Indikation: 12,14 /12,24, 0,41%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 11,44 /11,45, -0,30%) Die 100 aktuell höchstbewerteten Unternehmen verloren im Jahresverlauf 2022 insgesamt 7,2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung. Ihr Wert sank im Verlauf des vergangenen Jahres um 20 Prozent auf 28,6 ...

