Selten hat ein Jahr uns an den Kapitalmärkten so viel gelehrt wie das gerade noch Laufende. Eine Aufzählung ist sinn- wenn nicht respektlos, weil Jeder und Jede in diesem Jahr so seine eigenen Aha-Erlebnisse gesammelt hat und ich diese nicht pauschalieren oder übergehen möchte. Angesichts der nach wie vor bestehenden Unsicherheit und den noch immer vermeintlich unberechenbaren Reaktionen an den Märkten fürchtet man sich ja fast schon vor dem Neuen Jahr und vergisst dabei, dass gerade, oder eigentlich fast immer, solche Ängste sich später als übertrieben herausgestellt haben und immer wieder im späteren Rückblick die "völlig logische" Gelegenheit zum Investment dargestellt hatten. Ich weiß, dünnes Eis ....

Den vollständigen Artikel lesen ...