Der bet-at-home.com Internet Ltd. in Malta wurde am 22. Dezember 2022 durch das Regierungspräsidium Darmstadt in Hessen neuerlich eine Konzession zur Veranstaltung von Sportwetten in Deutschland erteilt. Am 28. Dezember 2022 folgte die Erlaubnis zum Anbieten von virtuellen Automatenspielen durch das Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt. Beide Konzessionen gelten vorerst bis zum 31. Dezember. 2027. "Mit der Erteilung der Erlaubnisse für alle angebotenen Produktkategorien schafft bet-at-home vollständige Rechts- und Planungssicherheit für den Konzern, deren Investoren und Geschäftspartnern", so Vorstand Marco Falchetto.

