Powercell-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund drei Prozent im Gewinn. Damit valutiert der Titel nun bei 10,77 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Bisher lag dieses Low bei 10,25 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...