Die aktuell längste Serie: Adler Real Estate mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.28%) - die längste Serie dieses Jahr: Tage (Performance: 0.00%). Tagesgewinner war am Montag Vectron mit 23,77% auf 4,27 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,00% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 1 im BSN Watchlist) vor Uniper mit 20,17% auf 3,11 (100% Vol.; 1W 31,11%) und Paion mit 16,23% auf 0,51 (100% Vol.; 1W 10,34%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -18,39% auf 0,05 (% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,56%), TLG Immobilien mit -7,89% auf 17,50 (100% Vol.; 1W -3,31%), Sartorius mit -6,82% auf 344,20 (100% Vol.; 1W -1,09%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (1225,78 Mio.), Sanofi (205,15) und BNP Paribas ...

