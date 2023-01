Die aktuell längste Serie: bet-at-home.com mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.00%) - die längste Serie dieses Jahr: Tage (Performance: 0.00%). Tagesgewinner war am Montag Wirecard mit 22,14% auf 0,02 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 23,08% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 1 im dad.at trending) vor FACC mit 7,94% auf 6,12 (100% Vol.; 1W 5,52%) und Semperit mit 7,47% auf 21,30 (100% Vol.; 1W 4,93%). Die Tagesverlierer: SMA Solar mit -4,94% auf 63,55 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,34%), Nordex mit -2,54% auf 12,87 (100% Vol.; 1W 4,81%), Ahlers mit -1,36% auf 0,72 (% Vol.; 1W 1,40%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Daimler (234,2 Mio.), Volkswagen Vz. (230,27) und Siemens (217,5). Heute gabe es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...