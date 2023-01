OMV mit Deal im Jemen. Das Energie-Unternehmen Zenith Energy hat mit der OMV Exploration and Production GmbH einen Aktienkaufvertrag (SPA) zum Erwerb von 100 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von OMV (Yemen Block S 2) Exploration GmbH, OMV Jardan Block 3 Upstream GmbH und OMV Block 70 Upstream GmbH, abgeschlossen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Gemäß den Bedingungen wird Zenith Netherlands, vorbehaltlich der im SPA festgelegten Bedingungen, 100 % der OMV-Aktien an OMV Yemen bei Abschluss für einen Gesamtpreis von US$ 21.619.000 (der "Basiskaufpreis") erwerben. Zenith Niederlande hat eine Anzahlung in Höhe von 4.323.800 US-Dollar geleistet, die Zenith Niederlande vom Verkäufer nach Abschluss als Teil des Kaufpreises gutgeschrieben wird.

