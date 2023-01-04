BARCLAYS HEBT HEINEKEN AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 90 (86) EUR BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 35 (30) CHF - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN HEBT ASSA ABLOY AUF 'OUTPERFORM' (MP) - ZIEL 302 (228) SEKBERNSTEIN SENKT AVEVA GROUP AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 3200 (2900) PENCEBERNSTEIN HEBT DASSAULT SYSTEMS AUF 'MARKET-PERFORM' (UPM) - ZIEL 37 (30) EURBERNSTEIN HEBT LEGRAND AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 92 (76) EURBERNSTEIN HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'OUTPERFORM' (UP) - ZIEL 149 (110) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4500 (4400) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 150 (136) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6700 (6800) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 78 (79) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT CAPRICORN ENERGY ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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