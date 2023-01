Der US-Konzern Mesa Laboratories Inc. (ISIN: US59064R1095, NASDAQ: MLAB) zahlt seinen Investoren eine konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,16 US-Dollar aus. Die Ausschüttung erfolgt am 15. März 2023 (Record date: 28. Februar 2023). Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen 0,64 US-Dollar aus. Dies entspricht auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 172,21 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2023) einer aktuellen ...

