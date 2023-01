Wie das Magazin Gewinn online bereichtet, hat die Mutter von Kika/Leiner, der Signa-Konzern des Immobilien-Milliardärs Rene Benko, mehrere Immobilien verkauft, in denen die Filialen eingemietet sind. Laut Gewinn handelt es sich um den Kika in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring und die Leiner-Häuser in Linz und Wels. Das Paket wurde für knapp 42 Millionen Euro an ein Unternehmen der Hallmann Holding verkauft, die im Eigentum des Selfmade-Immobilien-Milliardärs Klemens Hallmann steht. Der Möbelverkauf läuft aktuell weiter, Kika/Leiner bleibt Mieter der Häuser.

