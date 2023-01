Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/83: Drei Könige Post, Kapsch, voestalpine, drei Marinomed-Optimisten und fünf vielleicht PlustageDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/83 geht es um eine vielleicht lupenreine Pluswoche für den ATX TR. Vier Titel aus dem ATXPrime waren bisher alle 4 Handelstage im Plus: Kapsch, Post und voestalpine. Das Marinomed-Cheftrio tritt im neuen be Optimist Format von Robert Gillinger an, die IV kritisiert die AK und Raiffeisen Research ist bullish. News gibt es zu Wienerberger und RHI ...

