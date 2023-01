2022 würden die allermeisten Varta-Aktionäre vermutlich liebend gern vergessen. So heftig ist die einstige deutsche Lieblingsaktie unter die Räder gekommen. Doch das neue Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Denn in der ersten Handelswoche verzeichnet die Aktie ein Plus von rund 17%! Dabei waren zuletzt beinahe ausschließlich dunkle Wolken am Varta-Himmel zu sehen. Nachdem zurückgenommene Umsatz- und Gewinnprognosen, Rücktritt des CEO und Großaktionäre, die Varta-Aktien gleich bündelweise auf den Markt schmeißen, auf die Stimmung schlugen, hatten gleich mehrere Experten ihr Kursziel deutlich reduziert.

Die Investmentexperten von Goldman Sachs haben den einstigen Anlegerliebling in einer neuen Studie unter die Lupe genommen und kommen beinahe schon zu einem vernichtenden Urteil. Analyst Philipp Konig sieht insbesondere durch den Rückgang der Konsumausgaben massive Umsatzeinbußen bei Kopfhörern auf Varta zukommen. Die Einstufung bleibt zwar bei "neutral", allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...