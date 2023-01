Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen, der ATX komplettierte die Gewinnserie der ersten Handelswoche des Jahres und beendete den Handel mit einem Tagesplus von 0,8%, was für die gesamte Woche gesehen einen stolzen Zuwachs von 4,5% bedeutete. Auftrieb kam von den relativ guten US-Daten, die die robuste Wirtschaftsentwicklung unterstrichen, aber gleichzeitig auch die Gefahr einer weiteren Teuerung abschwächten. Insgesamt war das Handelsgeschehen am Feiertag sehr ruhig bei geringen Umsätzen, auch von der Unternehmensseite kamen so gut wie keine neuen Meldungen. Bei den Einzelwerten hatten die großen Bankentiteln einen guten Tag, die Bawag konnte um 1,1% vorrücken, die Erste Group schaffte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...