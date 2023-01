Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag praktisch unverändert mit einem Minus von 0,03 Prozent und 3.271,32 Punkten. Der ATX Prime schloss mit einem Abschlag von 0,02 Prozent und 1.639,32 Punkten. Nach moderaten Gewinnen im Tagesverlauf fielen die Indizes zum Handelsschluss wieder auf das Vortagesniveau zurück. An anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Gestützt werden die Märkte derzeit von Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed behutsamer als bisher gedacht mit Zinserhöhungen gegen die Inflation vorgeht. Positiv wurde zudem die Öffnung Chinas nach der Abkehr der Regierung von der Null-Covid-Politik aufgenommen. Gute Nachrichten gab es zum aus Europa: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...