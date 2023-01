Nachlese Podcast Dienstag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3811/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Post und voestalpine wurden die Firestarter 2023, beide alle ersten 6 Handelstage im Plus - Gratulation an Isabell Claus, sie hat vom Brutkasten einen Preis für thinkers.ai bekommen. thinkers.ai ein Börsekandidat: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3789/ - Finally: Goldman hebt ganz Europa auf 12-Monatssicht auf "Overweight", auch kein Fehler. - Bettina Zeman (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3812/ ) ist Kundenbetreuerin für Export Services in der Österreichischen Kontrollbank und berät in dieser Funktion grosse österreichische exportierende Unternehmen in Finanzierungs- und Absicherungsfragen ....

