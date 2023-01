Arbonia mit herausforderndem zweiten Halbjahr 2022Roche erhält EU-Zulassung für Grippe-Mittel Xofluza zum Einsatz bei KindernUbisoft senkt Ziele für das Geschäftsjahr 2023, da Spiele schlechter abschneiden als erwartetAdler Group / Adler Real Estate: KPMG lehnt gerichtliche Bestellung zum Abschlussprüfer ab Bayer will Medikamentenentwicklung mit Google Cloud beschleunigen flatexDegiro - Selten war die Gelegenheit so günstig, Zugang zu mehr als 2 Mio Kundenkonten (ca. 30% Marktanteil) zu bekommen. Als potenzielle Käufer gelten US-Banken, Private Equity und ING (der Aktionärsbrief) Infineon und Resonac weiten Zusammenarbeit aus und treffen eine neue, mehrjährige Vereinbarung Mercedes will Elektromarke EQ auslaufen lassen (HB) Morphosys mit weiteren Daten zum Hoffnungsträger ...

