Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit moderaten Aufschlägen beendet, stärkere Zuwächse gegen Mittag wurden im weiteren Verlauf wieder abgegeben, letztendlich endete der ATX mit einem Aufschlag von 0,3%. Etwas Unterstützung kam von der Hoffnung auf eine abflauende Inflation, auch besteht in den Augen vieler Marktteilnehmer berechtigter Grund zu der Annahme, dass die wirtschaftliche Eintrübung in Europa und den USA weniger stark ausfällt als befürchtet. Insgesamt herrschte vor den heutigen Inflationsdaten in den USA doch eher Zurückhaltung, makroökonomische Daten wurden gestern so gut wie keine gemeldet, auch von der Unternehmensseite her blieb der Nachrichtenfluss sehr ruhig. Die ...

