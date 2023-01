Die S Immo erweitert ihr Verkaufsprogramm in Deutschland. Aktuell wurde der Gewerbepark Ikaruspark in Puchheim bei München im Rahmen eines Asset Deals an die IntReal International Real Estate verkauft. Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Bei der S Immo hat man in den vergangenen Monaten zudem festgestellt, dass es derzeit ein solides Interesse von lokalen Marktteilnehmern an einzelnen Gewerbeimmobilien gibt, wie das Unternehmen betont. Daher sei entschieden worden, das Verkaufsprogramm in Deutschland um die deutschen Gewerbeimmobilien außerhalb von Berlin zu erweitern. In Summe umfasst das betroffene Gewerbeportfolio der S Immo über 20 Objekte in Erfurt, Halle, Leipzig, Hamburg, Kiel, Bremen, Magdeburg, Potsdam, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...