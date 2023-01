Das Jubiläums-Magazine #50 stand unter dem Motto "Wir haben Jobs". Ab sofort gibt es nun jeden Donnerstag eine Auswahl aus http://www.boerse-social.com/wearehiring. Das Kapitalmarktumfeld hat eine hohe Vielfalt zu bieten. AgranaSustainable Sourcing Manager (m/w/d)Wien>> Job ansehen AgranaAssistenz der Geschäftsführung (m/w/d)Pischelsdorf>> Job ansehen AgranaTreasury Operations Expert (m/w/d)Wien>> Job ansehen FrequentisController / ESG Reporting Spezialist (all genders)Wien>> Job ansehen FrequentisBerufseinstieg AbsolventIn Wirtschaftsinformatik - Vollzeit oder Teilzeit ab 30 Wochenstunden (all genders)Wien>> Job ansehen FrequentisHead of Talent Acquisition & Employer Branding (ab 32 Wochenstunden) - (all genders)Wien>> ...

