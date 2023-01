RHI Magnesita erwirbt eine 65 Prozent-Beteiligung an dem chinesischen Feuerfest-Unternehmen Jinan New Emei. Der Kaufpreis liegt bei umgerechnet 40 Mio. Euro und wird aus RHI Magnesitas Kreditfazilitäten sowie Barmitteln bezahlt. Jinan New Emei stellt feuerfeste Schieberplatten und -systeme zur Verwendung in der Stahlflusskontrolle her. Das Unternehmen, mit Sitz in der Provinz Shandong, beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter und hat 2021 einen Gewinn vor Steuern von ca. 5 Mio. Euro erreicht. Das wichtigste Kapital von Jinan New Emei ist laut RHI Magnesita eine kürzlich in Betrieb genommene, moderne Anlage in Laiwu, Provinz Shandong, mit einer hochautomatisierten Produktionskapazität von bis zu 80 ktpa. RHI Magnesita-CEO Stefan Borgas: "China ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...