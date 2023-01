Heute im gabb: Um 11:10 liegt der ATX TR mit +0.50 Prozent im Plus bei 6975 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.73% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CA Immo mit +2.71% auf 29.375 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.21% auf 78.5 Euro und VIG mit +1.60% auf 23.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15116 (+0.08%, Ultimo 2022: 13923, 8.56% ytd). - News zu Polytec, Frequentis, Fonds, Research zu AT&S, Verbund, CA Immo- Nachlese: OMV, Verbund, Investorella, The Big Blue, The Big Short und The Big Lebowski- Unser Robot sagt: Palfinger, Pierer Mobility, CA Immo und weitere Aktien auffällig; Thomas Winkler führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 13./14.1.: Extremes zu Lenzing- Österreich-Depots: OMV und Valneva aufgestockt- Unser Podcast hat einen neuen Namen: Der Podcast ...

