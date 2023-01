BRAIN Biotech mit Rekordzahlen im Geschäftsjahr 2021/22 - trotz herausforderndem geopolitischem Umfeld Frankfurter Flughafen verdoppelt Passagieraufkommen 2022 Baukonzern Hochtief und Investor Palladio kooperieren für Bau von Rechenzentren (FAZ) Hypoport leidet unter schwacher Nachfrage wegen Rezessionsängsten Telefonica-Deutschland-Chef: "Wir wollen das Duopol auf dem Geschäftskundenmarkt knacken" (FAZ) Lambrecht: Bundeswehr will am Schützenpanzer Puma festhalten Rheinmetall-Chef: Könnten Leopard 2 frühestens 2024 an Ukraine liefern Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden ....

